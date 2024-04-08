Girne’de trafikte durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı, 11 gram hintkeneviri, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.A.S.’nin (E-22) kullanımındaki ve S.A.M.S.’nin (E-23) yolcu olarak bulunduğu araçta, üzerlerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda, tasarruflarında toplam 11 gram ağırlığında hintkenevi türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 22 bin 145 TL, 470 euro, 300 ABD doları ve 70 sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.