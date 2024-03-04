Polisin açıklaması şöyle:

03.03.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, şüpheli hareketleri sonucu C.K.O.(E-34)’nun üzerinde, kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine imnanılan toplam 7 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 24,550 TL, 2.800 ABD doları ile 730 Stg nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.