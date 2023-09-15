Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarındaki operasyonda, H.O.’nun (E-33) kullanımında bulunan, R.G.(E-45) ile S.K.’nin (E-34) yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, tasarruflarında MDMI türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı.

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Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen A.D.’nin (E-24) tasarrufunda ise üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.