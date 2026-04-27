Girne’de, 26.04.2026 tarihinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli olarak görülen Y.E.B. (E-24)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 3 gram kokain türü uyuşturucu ile 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 600 ABD doları ve 70 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen K.A.R. (E-24)’nin Girne’deki ikametinde de arama yapıldı. Aramada yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen öğütücü ile satışı yeşil reçeteye tabi toplam 7 adet hap bulundu ve emare olarak alındı.

Her iki şahsın da tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.