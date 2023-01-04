Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, tasarrufunda 5 miligram uyuşturucu madde ile tespit edilen 30 yaşındaki M.E.’nin tutukalndığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen, 47 yaşındaki R.A., 44 yaşındaki I.T. ve 22 yaşındaki U.G.’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, I.T.’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş iki adet banknot ile bir adet cam pipo bulunarak emare olarak alındığı ve şahısların tutuklandığı açıklandı.