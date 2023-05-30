Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs Pazartes günü, saat 15.00 sıralarında Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 43 yaşındaki Z.Ö.’nün kullanımındaki ve 58 yaşındaki E.S.’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; 12 gram ağırlağında uyuşturucu içerdiğine inanılan kuru ot parçaları, 5 adet kağıt parçası, madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındığı açıklandı.

Akabinde Z.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada, uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet kağıt parçası ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 26 yaşındaki Y.A.’nın ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 400 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 55 yaşındaki İ.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.