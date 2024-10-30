Polisin açıklaması şöyle:

23-27.10.2024 tarihleri arasında, Girne bölgesinde meydana gelen elektrikli scooter hırsızlıkları ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen Y.A.M.(E-22) Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, Girne’de bir süpermarketin giriş kısmında, bir apartmanın giriş kısmında ve kaldırım üzerinde bulunan üç ayrı şahsa ait toplam 3 adet elektrikli scooteri ve bir restorana ait araç park yeri içerisinde park halinde bulunan bir şahsa ait motosikletin üzerinde bırakılan koruyucu başlığı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.