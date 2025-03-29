Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart- 4 Nisan tarihleri kapsayan hava tahmin raporuna göre; bölge alçak basınç sistemi ile genellikle serin ve nemli, yarın ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, yarın yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı çok bulutlu, salı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22-25 derece, yarın 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı, pazartesi ve salı günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.