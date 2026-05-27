Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon ya da iki devletli çözüm modellerinin “ulusal intihara yol açacağını” iddia etti.

Rum radyosu Yeorgios’un, Sen Sinod Meclisi’nin yeni Baf Metropolitini seçmesi sebebiyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa da değindiğini duyurdu.

İstenilenin, “Ada’nın kurtarılması ve serbest dolaşım ve yerleşim gibi bütün Avrupalı vatandaşların sahip olduğu haklardan yararlanılması olmaya devam ettiğini” söyleyen Yeorgios “iki bölgeli iki toplumlu federasyon veya iki devlet gibi modeller ulusal intihara yol açar.” ifadesini kullandı.