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Ziyarette Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve Yaşlılara Hizmet Birimi ekibine teşekkür belgesi verildi.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özer Çelik ise, konuşmasında, katkılarından dolayı Gönyeli- Alayköy Belediyesine teşekkür etti.

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Amcaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlara verdiği hizmetlerden bahsetti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi ekibi, ziyarette yaklaşık 50 yaşlıya sağlık taraması, şeker ve tansiyon ölçümü yaptı.

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