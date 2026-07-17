Polisten verilen bilgiye göre, Girne-Lefkoşa ana yolu, Boğazköy mevkiinde seyir halindeki MY 033 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.

- İki ayrı yerde arazi yangını

Serdarlı-Ergenekon ana yolunda, yol kenarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangında yaklaşık 10 dönümlük orman arazisinde bulunan muhtelif selvi, çam ve akasya ağaçları yandı.

Geçitkale-Tatlısu ana yolu, Çınarlı Yol Kavşağı yakınlarında meydana gelen yangında ise, yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar, anızlar ve 6 çam ağacı yandı.

Yangınlara; polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Serdarlı-Geçitkale Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri müdahale etti.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.