Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik şehircilik, yerel yönetimler, çevre ve ortak proje alanlarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC heyetiyle şehircilikten yerel yönetimlere, çevreden ortak proje alanlarına kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu bilgi birikimi ve imkânları KKTC ile paylaşmayı sürdüreceğini vurgulayan Kurum, "Türkiye olarak her alandaki tecrübemizi ve imkânlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kardeşlik ruhuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, açıklamasında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.