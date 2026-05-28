Bayram vesilesiyle aile ziyaretlerinin yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri de bayramlaşma etkinlikleri düzenliyor. Vatandaşlar bayram nedeniyle, hastane, cezaevi ve mezarlık ziyaretlerine devam ediyor.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), alkollü araç kullanılmaması uyarısı yaparken, belediyeler hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için çeşitli tedbirler aldı.

Bayram cumartesi gününe kadar devam edecek. Bayram süresince en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 26-29 derece, sahillerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Veteriner Dairesi, kurban kesimlerinde, halk sağlığının korunması, hayvan refahının sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için hassasiyet gösterilmesini istedi.