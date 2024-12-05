Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

05.12.2024 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Gönyeli - Boğazköy Anayolu’nun Oray Sitesi önlerinde, Halil İbrahim ŞİRANALI (E-58) yönetimindeki UE 811 plakalı salon araç ile Oray Sitesinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Boğazköy istikametinden Gönyeli istikametine doğru seyreden Güner ERBAŞ (E-83) yönetimindeki EV 139 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden EV 139 plakalı araç, yolun sağından çıkarak takla atıp tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından EV 139 plakalı araç sürücüsü Güner ERBAŞ sağlık kontrolünden geçirilmiş ancak kendi isteği ile hastaneye gitmeyi reddetmiştir. Soruşturma devam etmektedir.