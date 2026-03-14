Erhürman, konuya ilişkin açıklamasında, güneyde hükümet adına yapılan değerlendirmelerde sürekli kuzeye atıf yapıldığını ifade ederek, bunun “bilinmeyen bir siyasi yöntem olmadığını” kaydetti.

Kuzeyde şap hastalığına karşı zamanında ve hızlı aşılama yapıldığını vurgulayan Erhürman, ihtiyaç duyulduğu dönemde güneye de tereddütsüz şekilde aşı gönderildiğini belirtti.

Hellim tescili çerçevesinde denetimlerin bir an önce başlayabilmesi için güneydeki hükümetin gerekli imzayı atması konusunda ısrarcı olan tarafın kendileri olduğunu dile getiren Erhürman, bu işlemlerin en geç 31 Ocak’ta tamamlanmasının taahhüt edildiğini ancak halen sonuç alınamadığını ifade etti. Erhürman, “Yani biz denetlenmek istiyoruz” dedi.

Erhürman, hellim konusunda iki toplumlu teknik komite kurulması önerisinin de kendileri tarafından gündeme getirildiğini belirterek, tarım alanındaki benzer risklere karşı ortak mücadeleyi savunduklarını ve bu konuda her türlü iş birliğine açık olduklarını defalarca vurguladıklarını söyledi.

Güneydeki hükümete çağrıda bulunan Erhürman, eleştirileri göğüslemek adına kuzeyi mazeret olarak kullanmak yerine, öneriler doğrultusundaki sorumlulukların yerine getirilmesine odaklanılması gerektiğini kaydetti. Erhürman, bunun adanın tamamı açısından en doğru yaklaşım olacağını ifade etti.