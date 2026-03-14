Üstel, görüşmelerde yaptığı açıklamada, E-Devlet sisteminin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını belirterek, E-Devlet’in yasasının çıkarıldığını, tüzüklerin hazırlandığını ve gerekli kadroların oluşturulduğunu söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 10 büyük sektörün E-Devlet sistemi üzerinden çalışmaya başladığını ifade eden Üstel, bayramdan sonra sistemle ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.

Üstel, “E-Devlet’i nereden nereye getirdiğimizi anlatacağız. Artık Lefkoşa’ya gitmeden, Lefke’de veya Güzelyurt’ta oturduğunuz yerden birçok işleminizi yapabileceksiniz.” dedi.

Fiber optik projesi... Üstel: Evden eve fiber optik altyapı kurulacak

Başbakan Üstel ayrıca fiber optik altyapı çalışmalarıyla ilgili de önemli bir protokol imzaladıklarını belirterek, Türk Telekom ile yapılan anlaşma kapsamında evden eve fiber optik altyapının kurulacağını söyledi.

Fiber optik altyapının hem E-Devlet sisteminin sağlıklı çalışması hem de ülkenin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Üstel, hükümetin bu projeyi hayata geçirmek için kararlı olduğunu ifade etti.