Plastik kovada bırakılan tamamen sönmemiş kömürler yangın çıkardı

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Fesleğen Sokak’ta dün saat 13.00 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın giriş kısmında, odun sobasından çıkarılıp plastik kova içerisine konularak kapı önünde bırakılan tamamen sönmemiş kömürlerin, plastik kovayı ısıtıp tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, evin ahşap giriş kapısı yanarak zarar gördü.

Klima kısa devre yaptı, alev aldı

Gazimağusa’da Zafer Sokak’ta dün saat 19.30 sıralarında bir şahsa ait ikametgahın yatak odasında, muhtemelen klimanın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, yatak odası içerisine bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları da islendi.

Sönmemiş sigara izmariti yangına neden oldu

Girne’de Şehit Necati Gürkaya Sokak’ta faaliyet gösteren bir işletme içerisinde ise saat 19.30 sıralarında muhtemelen tamamen sönmemiş sigara izmaritinin plastik çöp kutusuna atılıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, muhtelif mobilyalar, dizüstü bilgisayar ve yazıcı cihazı yanarak zarar gördü.