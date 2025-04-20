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Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi kortlarımızı modern, konforlu ve dört mevsim kullanılabilir hale getiriyoruz.

Çocuklarımız ve gençlerimiz için spora, altyapıya, geleceğe yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu süreçte nakliye konusunda katkı koyan, desteğiyle yanımızda olan değerli iş insanı Hasan Tahsin’e yürekten teşekkür ederim.

Çelik yapı için malzemelerimiz Türkiye’den geldi. Malzemelerin gelişiyle birlikte hızla inşa sürecine geçtik.

Gönyeli Tenis Kulübü’ne ait açık tenis kortlarını kapatacak çelik yapı için saha çalışmaları resmen başladı!

Başkan Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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