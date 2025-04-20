Başkan Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“BAŞLADIK!
Gönyeli Tenis Kulübü’ne ait açık tenis kortlarını kapatacak çelik yapı için saha çalışmaları resmen başladı!
Çelik yapı için malzemelerimiz Türkiye’den geldi. Malzemelerin gelişiyle birlikte hızla inşa sürecine geçtik.
Bu süreçte nakliye konusunda katkı koyan, desteğiyle yanımızda olan değerli iş insanı Hasan Tahsin’e yürekten teşekkür ederim.
Çocuklarımız ve gençlerimiz için spora, altyapıya, geleceğe yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi kortlarımızı modern, konforlu ve dört mevsim kullanılabilir hale getiriyoruz.
Geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz.”