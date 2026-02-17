Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Sadeli olguları aktardı. Polis, 16.02.2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede bulunduğu esnada yaya olarak tespit edilen ve aynı bölgede sakin olan N.I.E.’nin yapılan muhaceret kontrolünde 05.05.2022 tarihinden itibaren 1383 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte saat 18.00 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde Gönyeli Polis Karakolu personelinin devriyesi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle muhaceret durumları kontrol edilen A.S.’nin 27.08.2025 tarihinden itibaren 173 gün, M.M.’nin 15.08.2025 tarihinden itibaren 185 gün, Z.N.’nin 15.01.2025 tarihinden itibaren 397 gün ve M.A.’nın 11.09.2024 tarihinden itibaren 523 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde araştırma yapılması gerektiğini, ihraç işlemleri için ilgili dairelerle yazışmalar yapılacağını ifade ederek 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.