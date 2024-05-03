Polisin kazalarla ilgili açıklaması şu şekilde:

03.05.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gönyeli’de Serhat Sokak üzerinde, Ahmed Reda Ibrahım Kotb HASSABALLA (E-21) yönetimindeki MH 409 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Atatürk Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde 236 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden Hüseyin GÜNDÜZ(E-25) yönetimindeki PT 770 plakalı panelvan aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışdırlar.

Kazada sonucu yaralanan PT 770 plakalı araç sürücüsü Hüseyin GÜNDÜZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alınmıştır. MH 409 plakalı araç sürücüsü Ahmed Reda Ibrahım Kotb HASSABALLA ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Her iki araç sürücüsü de yaralandı

02.05.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt-Girne Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Kudret ÖMÜRLÜ (K-58) yönetimindeki UH 279 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Pembe HAŞİMOĞLU (K-35) yönetimindeki PB 053 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.