Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan olmadı. M.D., alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Bu esnada gerisinde aynı istikamete seyreden Y.L. (K-34) yönetimindeki aracın ön kısmına çarptı.

Aynı gün saat 02:00 sıralarında İskele’de iki site arasındaki isimsiz yolda bir başka kaza yaşandı.

K.Ü., alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

K. Ü. (E-49), 221 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araçla güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

30 Kasım 2025 tarihinde, saat 00:50 sıralarında Gönyeli, Rahat Sokak üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.