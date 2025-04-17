Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezinden Dünya Otoyu kapsayacak şekilde civar bölgelere elektrik verilemeyecek.

İskele’de ise 10.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele merkez ve İskele Bahçeler bölgesine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.