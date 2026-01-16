Polis, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Gönyeli’de Kuzey Sokak üzerinde PR 682 plakalı araç sürücüsü Y.G.’nin, eski sevgilisi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle AA 891 L plakalı araç sürücüsü A.D.’yi takip ederek durdurmak amacıyla, söz konusu aracın arka kısmına kasten ve kanunsuz şekilde aracının ön kısmı ile arka arkaya iki kez çarptığını söyledi.

Polis, çarpma sonucu savrulan AA 891 L plakalı aracın park halinde bulunan HH 900, YF 075, SZ 944, MN 274 ve LR 653 plakalı araçlara çarparak durduğunu belirtti. Olay sonucu yaklaşık 1 milyon TL’lik hasar meydana geldiği açıklandı.

Polis, aynı gün Y.G. ve A.D.’nin Gönyeli Polis Karakolu’na giderek trafik kazası yaptıklarını söyleyip ifade verdiklerini ve bu şekilde amme fesatçılığı suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis, 13 Ocak 2026 tarihinde yürütülen tahkikat sonucunda olayın trafik kazası olmadığının tespit edildiğini, her iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, A.D.’nin geçtiğimiz Salı günü mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, zanlı Y.G.’nin meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 150 bin TL nakit teminat yatırmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.