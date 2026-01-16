Polis, 15 Ocak 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından zanlı J.S.’nin Lokmacı Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu getirdiğine dair bilgi alındığını söyledi. Aynı gün Lokmacı’da pusu görevine başlandığını, zanlının saat 17.50’de giriş yaptıktan sonra tespit edildiğini belirten polis, zanlının elinde bulunan naylon poşette 1 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 440 adet tam, 25 adet yarım mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan mavi renk toz madde ile 112 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica marka hap bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, J.S.’nin ifadesinde uyuşturucuyu güneyde R. isimli bir şahıstan alarak kuzeye geçirdiğini, kuzeyde kendisini yanlarında kurt köpeği bulunan iki kişiye uyuşturucuları teslim edeceğini söylediğini aktardı. Zanlının göstermiş olduğu yer doğrultusunda Lefkoşa’da kurt köpeğiyle bekleyen Q.E.M.A. ve M.R.’nin tespit edildiği belirtildi.

Polis, Q.E.M.A. ve M.R.’nin, Lefkoşa’da birlikte yaşadıkları F.M.F.M.’nin evine gidilerek arama yapıldığını, yapılan aramada F.M.F.M.’nin yatak odasında yaklaşık 400 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Polis, F.M.F.M.’nin ifadesinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 2 gram olarak 2 bin TL karşılığında aldığını ve bir miktarını kullandığını söylediğini aktardı.

Polis, J.S. ile birlikte diğer üç zanlının da tutuklandığını belirtti. J.S.’nin ifadesinde ayrıca 10 Ocak 2026 tarihinde de aynı miktar ve türdeki uyuşturucu maddeleri kuzeye ithal ederek F.M.F.M. ve Q.E.M.A.’ye teslim ettiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, zanlılar için 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.