Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gönyeli'nin bazı bölgelerine bugün üç buçuk saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli Adamar bölgesi, Bornova Sokak, Ünüvar Sokak, Şanlıova Sokak, Şehit Hüseyin Amca Caddesi ve civarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.