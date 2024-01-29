Polisin söz konusu yangınla ilgili açıklaması şöyle:



29.01.2024 tarihinde, saat 17:40 sıralarında, Gönyeli'de Plevne Sokak üzerinde bulunan bir dairenin oturma odası içerisinde spot lambanın kısa devre yaparak yanıp şilte üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu; oda içerisinde bulunan spot lambalar, şilte, klima iç ünitesi, televizyon, televizyon ünitesi ile koltuk yanarak diğer eşyalar ve odalar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir