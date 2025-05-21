Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
21.05.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gönyeli’de Poyraz Sokak’ta, bir apartmanın arka kısmında, Mehmet Emin DURUEL (E-17) arkadaşı ile şakalaşıp koştuğu sırada, 1 metre yükseklikteki duvar üzerinden atlaması sonucu, duvarın arka kısmında bulunan yaklaşık 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.