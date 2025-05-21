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21.05.2025 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Gönyeli’de Poyraz Sokak’ta, bir apartmanın arka kısmında, Mehmet Emin DURUEL (E-17) arkadaşı ile şakalaşıp koştuğu sırada, 1 metre yükseklikteki duvar üzerinden atlaması sonucu, duvarın arka kısmında bulunan yaklaşık 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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