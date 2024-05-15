Bunlar da ilginizi çekebilir

14.05.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gönyeli’de Caner Gönyeli Sokak üzerinde, Aşkın CABİROĞLU(E-32) yönetimindeki UA 939 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Atatürk Caddesine giriş yaptığı sırada, o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mehmet GÜNER(E-23) yönetimindeki FG 098 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Aşkın CABİROĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Tatar, emekliye ayrılan Şefik ile yeni atanan Özerdağ’ı kabul etti

Tatar, emekliye ayrılan Şefik ile yeni atanan Özerdağ’ı kabul etti

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.