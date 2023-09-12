Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de, B.G.N.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 200 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bankamatik kartı, banknot para ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 8300 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.S.A.S.(E-25), A.A.A.S.(E-25) ve O.H.I.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.