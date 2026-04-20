Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru M. D., zanlı B. R.’nin 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gönyeli’deki ikametgahında eşiyle arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında, genç kadını boğazından tutarak yatağa yatırdığını ve ardından yüzü ile başına vurarak darp ettiğini belirtti.

Şikâyetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığı, zanlı B. R.’nin ise aynı gün saat 23.45 sıralarında Gönyeli’de 101 plakalı araçla seyir halindeyken tespit edilerek hakkında çıkarılan derdest emri gereği tutuklandığı kaydedildi.

Araçta yolcu olarak bulunan U. Ö. ile birlikte yapılan aramada, ucu yanık iki adet elle sarılmış ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigara ele geçirilerek emare alındı.

Soruşturmanın devamında 17 Nisan’da zanlı B. R.’nin ikametgahında yapılan aramada, yatak odasında bulunan ütü masası üzerindeki ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri olduğu değerlendirilen madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunduğu belirtildi.

Polis, zanlı U. Ö.’nün suçunu kabul eder nitelikte gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin temin kaynağına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve analiz raporlarının beklendiği ifade edildi.

Polis, soruşturmanın selameti için zanlıların 4 gün süreyle ek tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme Yargıcı Ş. G., zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.