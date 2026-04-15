Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Hayırsever, olguları aktardı. Polis, 12 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye yaptığı sırada şüpheli şekilde park halinde bulunan 01 AGG 81 plakalı aracı kontrol ettiğini belirtti.

Yapılan kontrolde, araç sürücüsü F.E.K.’nin üzerinde gerçekleştirilen aramada pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu ifade edildi. Araçta yolcu olarak bulunan M.R.F.A.’nın üzerinde yapılan aramada ise pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığı kaydedildi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Yapılan analiz sonucunun çıktığını belirten polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti.

Her iki zanlının da ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirten polis, mahkemeden teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada üç gün ispat-ı vücut yapmalarına ve kişi başı 75 bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verdi.