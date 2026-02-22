Polis’ten verilen bilgiye göre, 21.02.2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, bahis salonunun ön kısmındaki kaldırımda park halinde bulunan ve kontak anahtarları üzerinde bırakılan motosiklet, mal sahibinin izni olmaksızın alınıp kullanılmak suretiyle çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.E. (E-40) tespit edilerek tutuklandı.
Çalınan motosikletin zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.
Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.