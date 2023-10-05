Girne'ye bağlı Çatalköy'de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen suikastla ilgili konuşan tanık Faik Enderoğlu, suikastın gerçekleşmesinin ardından olay yerine giden ilk tanık olarak dinlendi. Enderoğlu duruşma salonunda kanlı gecenin detaylarını anlattı. Katil zanlıları Musa Çiçek Veysel Sare ve Ömer Tunç mahkemede hazır bulundu.

“HALİL IŞIK’I ÖNCEDEN TANIRDIM”… Evinin öldürülen İş insanı Halil Falyalı ile aynı sokakta olduğunu belirten Enderoğlu, "8 Şubat 2022 tarihinde bir olaya tanık oldum. Akşamüzeri altı buçuk altı kırk civarlarında babama odun götürdüm. Babamdan çıktım eve gideceğim sıralarda Asil Nadirin viraja gelmeden silah sesleri duydum çok seri bir şekilde. Biraz devam edince yol içerisinde X5 BMW marka aracı gördüm onun yanından geçtim Halil abinin arabasını biliyordum yolun ortasında duruyordu. X5 BMW marka araçla aralarında 30-40 metre vardı. X5 BMW marka aracın kapıları açıktı ilerledim öndeki araca baktım sol lastiği patlaktı yürürken ayaklarıma boş kovanlar çarptı. Telefonumun ışığını açtım ve araca baktım Halil abinin sağ kolu arabanın camından dışarıya sarkılıydı başı se sola doğru yatıktı şoförü de aynı şekildeydi. Işığı yüzüne tutunca her tarafın kan içinde olduğunu tişörtünün de delik deşik olduğunu gördüm. Ambulansı ve Polisi aradım. Biraz ileriye doğru gittim karşıdan (Batı) Halil abinin korumaları Türkistan Gülce ve önceden tanıdığım Halil Işık bana doğru koşarak geldiler. Türkistan kendini yere atıp "ağam uyan" diyerek ağlamaya başladı. Halil Işık ise polisi ara dedi ben aradım zaten sen de ara dedim. Daha sonra olay yerine Halil abinin eşi geldi ve ne olduğunu sordu, vuruldular dedim ağlamaya başladı polisi aradı. Ben birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

“OLAY YERİ KARANLIKTI”… Savcılığın sorularını yanıtlayan Enderoğlu ardından savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular’ın sorularına yanıt verdi. Enderoğlu, soru üzerine olay yerinin karanlık olduğunu, maktul Halil Falyalı'ının korumalarından başka birini görmediğini iddia etti. Enderoğlu, Avukat Ösoyluların sorusu üzerine olay yerinde bir başka araç olduğuna inanılan bir ışık gördüğünü belirtti.

SARE CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI… Öte yandan Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre, katil zanlısı Veysel Sare'nin 2020 yılında Maltepe Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda Kovid 19 iznine ayrıldığı naklinin ise Yozgat Akdağ Madeni Açık Ceza İnfaz Kurumuna yapıldığı ancak izin döneminde yasa dışı yollarla KKTC'ye gelerek suç ortaklarıyla birlikte hain suikastı gerçekleştirdiği telefon incelme datalarında tespit edildi ilgili kanıtın Girne Ağır Ceza Mahkemesinde bulunan dosyanın ekinde bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme 16 Ekim 2023 saat 11.00’a ertelendi. Duruşmalarda tanıklar dinlenmeye devam edecek.