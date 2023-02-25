Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da hazır bulunduğunu kaydeden Tatar, Türkiye’deki deprem felaketi nedeniyle gerçekleştirdikleri bu ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini ilettiğini belirtti.

Türkiye her türlü zorlukta nasıl KKTC’nin yanındaysa, KKTC’nin de kendi olanakları çerçevesinde bu deprem felaketinin ardından Türkiye’nin yanında olduğunu Erdoğan’a ilettiğini kaydeden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC’de ilk andan itibaren gerek Cumhurbaşkanlığında oluşturduğumuz komite, gerek Sivil Savunma, gerek GKK ve gerekse diğer arama-kurtarma ekipleri ile başta Adıyaman olmak üzere diğer bölgelerde çalışmalalar yapılmıştır. Bağış kampanyalarına destek olmaya çalıştık. İskenderun bölgesinde bir konteyner kent için çalışma sürdüyor. Kıbrıs Türk halkının duyarlılığı en üst düzeydedir. Bu konuları değerlendirdik.”

Deprem bölgelerinden 3,500’e yakın kişinin KKTC’deki yakınlarının yanına geldiğini, bu ailelerin yanındaki çocukların da KKTC’de okula başlayacağını aktaran Tatar, “zor durumdaki bu insanlarla ilgili de gerekeni yapacağımızı söyledim” dedi.

Tatar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncusu çocukların, bazı öğretmen ve velilerin yaşamını yitirmesinden dolayı yaşanan üzüntü ve travmadan da bahsettiğini, şampiyon meleklerin anısını yaşatmak için, onların adını taşıyacak spor salonu dahil olmak üzere her şeyin yapılacağını aktardığını söyledi.

- “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da üzüntülerini ve taziyelerini iletti”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başta şampiyon melekler olmak üzere, KKTC’nin deprem kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ve tüm ailelere taziyelerini ilettiğini vurguladı.

Tatar, Erdoğan’ın KKTC’nin yoluna devam edeceğini ve Türkiye’nin de KKTC’nin yanında olmayı sürdüreceğini söylediğini de bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ülkede son dönemde yaşanan deprem, yangın ve sel gibi doğal afetleri hatırlatarak, bunların yaralarının sarıldığını, son yaşanan büyük depremin yaralarının da en kısa zamanda sarılacağını ifade ettiğini kaydetti.

Tatar, Erdoğan’ın görüşmede Kıbrıs Türklerinin en üst seviyede gösterdiği duyarlılık ve destekten dolayı memnuniyetini de kendisine ilettiğini belirtti.

Tatar, Erdoğan’ın kendisini, 16 Mart’ta Türk Devletleri Teşkilatı’nın Ankara’da yapacağı ‘deprem’ toplantısına davet ettiğini de ifade etti.

“Türkiye yaralarını sardıktan sonra afet yönetimi konusunda deneyimlerinden daha fazla yararlanmalıyız”

KKTC’de de başta şampiyon melekler olmak üzere yaşanan kayıplar nedeniyle travma yaşandığını kaydeden Tatar, Kıbrıs’ın da deprem bölgesinde bulunduğuna değindi.

Tüm okullar, kamu binaları ve gerek görülen tüm yapıların inceleneceğini ifade eden Tatar, Anavatan’da yaraların sarılmasının ardından KKTC’deki ilgili kurum ve kuruluşların afet yönetimi konusunda güçlendirilmesi için Türkiye’nin deneyimlerini aktarmasını da istediğini vurguladı.