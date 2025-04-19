Beşiktaş üçüncülük yarışında zorlu deplasmanına çıktı.

Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, bu sezon 2 kez yenildiği Göztepe'ye konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.

Maçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti.

İkinci yarıda ise Göztepe İsmail Köybaşı'nın eski takımına attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Mücadele bu sonuçla tamamlanırken Masuaku cezalı duruma düştü.

Bu skorla Beşiktaş'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.