Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce; İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin 2 Aralık 2023’te kabul edilmesinin ardından duruşma 3 Ocak’ta başlayacak ve 5 Ocak’a kadar devam edecek.

Adalet isteyen aileler, dava sürecini yakından takip edeceklerini, peşini bırakmayacaklarını söyleyerek, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklere mezar olan şehir Adıyaman’a gidiyor.

Başbakan Ünal Üstel’in müşteki olduğu davaları izlemek üzere Adıyaman’a Başbakan Ünal Üstel ve ekibi, İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra, Meclis’teki bu konuda oluşturulan araştırma komitesi üyeleri, bazı siyasi parti liderleriyle milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs’taki avukat ekibi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki avukatlardan oluşacak kalabalık bir heyetin bir bölümü bu sabah Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gitmek üzere Ada’dan ayrıldı.

Heyet, 3-4-5 Ocak tarihlerinde görüşülecek davalar arından ise 6 Ocak Cumartesi günü 10.40 uçağı ile adaya dönecek.

-İddianame

17 Kasım 2023’te hazırlanan iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verilmişti.

Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Sanıkların, binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmişti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, adalete ışık tutmak, suçluların olası kastla yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine seslenmek, deprem suçlularının, taksir değil, olası kast ile yargılanması için mücadele başlatarak eylemler düzenlemişti.