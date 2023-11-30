GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Geçtiğimiz ay elektriğe gelen yüzde 15 zammın ardından, KIB-TEK elektrik kullanım ücretlerine bir artış daha yaptı.

Elektrik kullanım ücretlerine yapılan artışın oranı yüzde 7 olurken, yeni tarife ücretleti şu şekilde:

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