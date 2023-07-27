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İki yıllık ABD tahvil getirileri Perşembe günü yatay seyretmeden önce Çarşamba günü alınan faiz kararının ardından dolar ile birlikte düştü.

Eylül’de alınacak faiz kararıyla bağlantılı swap kontratları yaklaşık yüzde 20 olasılıkla bir artış olacağı yönünde fiyatlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ek sıkılaştırmanın gelen verilere bağlı olacağını söylediğinden, piyasanın odak noktası büyük oranda Fed’in bir sonraki hamlesi üzerineydi.

Altın, ABD Merkez Bankası’nın çeyrek puanlık faiz artışının ardından Perşembe günü üçüncü gününde de yükseldi.

Altın ons başına 1.976 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 1.712 TL'den alıcı buluyor.

Altın, Fed'in faizleri 22 yılın zirvesine yükseltmesinin ardından, yatırımcıların ABD'nin Eylül ayında daha fazla parasal sıkılaştırmaya gitmesini daha düşük bir olaslık olarak fiyatlamasıyla yükselişini sürdürdü.

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