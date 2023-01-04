Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara dikkat edilmesi gerektiğinden söz eden Siber, kışa aylarında bireylerin kendilerini korumasın son derece önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan bakteri türü olan Streptokok hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Siber, “Özellikle çocuklarda çok şiddetli boğaz ağrısı ve ateş varsa aileler mutlaka çocuklarını doktora götürmelidir” dedi.

Esengül AYKAÇ - Özel Haber

Alt solunum yolu ve üst solunum yolu rahatsızlıklarının kış aylarında oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken Siber, “Kış aylarında kendimizi korumaya çok dikkat etmeliyiz. Kendimizi korumak için en başta beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Yoğun iş temposunda olan bireyler beslenmelerini bazen ihmal edebiliyor. Karnımızı doyurmak ile iyi beslenmek aynı şey değildir. Bireyler açlığını bastırmak için çeşitli gıdalar ile besleniyor. İyi beslenme demek dengeli beslenme demektir” dedi.

Enfeksiyonlar nasıl bulaşır?

Enfeksiyonun nasıl bulaştığını anlatan Siber, “Enfeksiyonlar damlacık yoluyla bulaşır. Aynı ortamda bulunan kişiler arasında ve tokalaşma ile virüs taşıyan kişi karşı tarafa bulaştırabilir” ifadelerini kullanarak enfeksiyonların kuluçka döneminin iki veya üç gün arasında değişkenlik gösterdiğini kaydetti.

Enfeksiyonun bulaşmaması için ne yapmalıyız?

Siber, “Marketlere ve dışarıya çıkan bireylerin eve girer girmez ellerini yıkması gerekiyor. Çünkü Enfeksiyonun bulaşmaması için en etkili yöntemin su ve sabundur” dedi.

“İnfluenza enfeksiyon hastalıklarının başında geliyor”

İnfluenza’nın son zamanlarda enfeksiyon hastalıkların başında geldiğini söyleyen Siber, “Özellikle risk grubunda olan kişiler için maske kullanımı çok önemlidir. Kapalı alanlarda, alış veriş merkezlerinde maskemizi takalım. Maskemizi takarsak kendimizi korumuş oluruz. Maske kullanımı sayesinde virüs taşıyorsak başkalarını da korumuş oluyoruz. O nedenle maske çantamızda bulunsun” diyerek vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı.

“Boğaz enfeksiyonlarında en fazla gördüğümüz bakteri türü Streptokok”

Siber, “Boğaz enfeksiyonlarında en fazla gördüğümüz bakteri türü Streptokok’tur. A grubu Streptokok boğaza yerleşip boğaz enfeksiyonu yapıyor. Fakat bu bakteri bazen kalp romatizması yapıyor. Böbreğe yerleşip nefrit yapabiliyor. O nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda çok şiddetli boğaz ağrısı ve ateş varsa ailelerin mutlaka çocuklarını doktora götürmeleri konusunda uyaran Siber, “Aksi durumda bu enfeksiyon ciddi sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

“A grubu beta hemolitik Streptokok ülkemizde görülüyor”

Streptokok bakteri türünün ülkemizde görülme olasılığından da söz eden Siber, “Virüsler gibi yaygın olmasa da A grubu beta hemolitik Streptokok ülkemizde görülüyor. Basit bir testi vardır. Boğazdan sürüntü alıp antistreptolizin testle ortaya çıkabiliyor. Virüslerden farklı olarak Streptokok bakterisi antibiyotik tedavisi ile düzelen hastalık grubudur. Virüslere karşı antibiyotik etki etmiyor” dedi.