Grip uygun tedavi yöntemi ile 1-2 hafta içerisinde iyileştiriliyor. Bir virüs enfeksiyonu olarak bilinen grip en çok öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla bulaşıyor. Gribin tedavisine dikkat etmek özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar için büyük önem taşıyor. Ancak yapılan araştırmalara göre grip tedavi edilse bile çeşitli riskli durumlar bitmiyor. Grip ile yaşanan ölümcül komplikasyonların bir enfeksiyondan önceki veya sonraki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu. Yapılan bir çalışmada grip bulaştıktan sonraki hafta boyunca KALP krizlerinin altı kat daha fazla olduğu tespit edildi.

KALBE GİDEN KAN AKIŞINI ENGELLİYOR

Hollandalı araştırmacılar, ölümcül komplikasyonların bir enfeksiyondan önceki veya sonraki yıla göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. 2008'den 2019'a kadar ülke nüfusunun yüzde 40'ını kapsayan laboratuvar testlerini, hastane ve ölüm kayıtlarını takip ettiler. Ekip, virüsün kalbe giden kan akışını engelleyerek kalp krizine yol açabilen kan pıhtılaşması riskini artırabileceği için gribin riski artırdığını söyledi

KALP KRİZİ FARKINDALIĞI ARTIRILMALI

Dr. Annemarijn de Boer şunları söyledi: "Grip ve kalp krizleri arasındaki ilişkinin potansiyel halk sağlığı etkileri göz önüne alındığında, farklı bir çalışma popülasyonunda sonuçların sağlamlığını göstermek önemlidir. "Sonuçlarımız, aşılama da dahil olmak üzere grip enfeksiyonunu önleme stratejilerini destekliyor. "Ayrıca doktorlar ve hastanede yatan grip hastaları arasında kalp krizi semptomları konusunda farkındalığın artırılmasını savunuyorlar.

ENFEKSİYONDAN SONRA BİR YIL İÇERİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİLER

"Daha az şiddetli gribi olanların da risk altında olup olmadığı sonuçlarımızdan net olmasa da, bağlantının farkında olmaları ihtiyatlı olacaktır." Kopenhag'daki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nde sunulan son çalışma, gribin kalp krizi oranlarını nasıl etkilediğine baktı. Çalışma döneminde laboratuvarlarda yaklaşık 26.211 grip vakası doğrulandı ve 401 kişi enfeksiyondan sonraki bir yıl içinde en az bir kalp krizi geçirdi.

İLK HAFTA KALP KRİZİ RİSKİ ALTI KAT DAHA FAZLA

Kalp krizlerinin 25'i grip teşhisinden sonraki ilk yedi gün içinde, 217'si teşhisten önceki yıl içinde, 177'si ise grip teşhisinden sonraki bir yılda meydana geldi. Araştırmacılar, hastaların grip teşhisi konulduktan sonraki yedi gün içinde kalp krizi geçirme olasılığının bir önceki veya sonraki yıla göre 6,16 kat daha fazla olduğunu hesapladılar.