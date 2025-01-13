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BRT'de yer alan habere göre, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, 2025-2029 dönemini kapsayan Kalkınma Planı’na son şeklinin verildiğini dile getirerek, geçtiğimiz günlerde Başbakan Ünal Üstel, hükümet yetkilileri ve paydaşlara sunum yapıldığını kaydetti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, 5 yıllık Kalkınma Planı’na ilişkin konuştu.

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