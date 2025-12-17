Milli Mücadele Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Aziz Gülbahar, Güney Kıbrıs–Fransa askeri işbirliğini eleştirdi. Bahse konu anlaşmanın Kıbrıs Türk halkı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunan Gülbahar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a “Susmayınız, tepki gösteriniz Sayın Cumhurbaşkanı” sözleriyle seslendi.

Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması’nı Kıbrıs Türk halkı açısından son derece kaygı verici olarak değerlendiren Gülbahar, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü ve Türkiye’yi günü geldiğinde mağlup etmeye yönelik stratejik bir hazırlık içinde olduğunu kaydetti.

Anlaşma çerçevesindeki adımların Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve siyasal eşitliğini doğrudan hedef aldığını ifade eden Gülbahar, “Fransa ve Güney Kıbrıs’ın bu açık tehditleri karşısında, Anavatan Türkiye ile istişare içinde derhâl bir önlemler paketi yürürlüğe konulmalı ve bu iki ülkeye anladıkları dilden cevap verilmelidir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Rum tarafının her askeri hamlesini yalnızca izleyen değil, ön alan, uyaran ve uluslararası kamuoyunu harekete geçiren bir Cumhurbaşkanlığı duruşu beklediğini belirten Gülbahar, Erhürman’ı “Rum–Yunan ikilisinin attığı stratejik adımlara karşı dikkatli olmaya, bu adımlar sürerken Kıbrıs konusunda müzakere masasına oturmamaya, Fransa–Güney Kıbrıs askeri işbirliğine karşı açık ve yazılı bir diplomatik tepki ortaya koymaya, Türkiye ile işbirliği ve eşgüdüm içinde, bu anlaşmanın Ada’daki dengeleri bozduğunu uluslararası platformlarda açıkça gündeme taşımaya ve Kıbrıs Türk halkına, atılan ve atılması planlanan adımlar konusunda şeffaf biçimde bilgi vermeye” çağırdı.