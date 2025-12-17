Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi, İskele İlçesi’ne bağlı Boğaziçi (Lapetos) köyünde bulunan bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde şap hastalığı salgınının laboratuvar analizleriyle teyit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, hastalığın SAT 1 serotipi olduğunun belirlenmesi üzerine Acil Eylem Planı’nın yürürlüğe konulduğu, bölgenin karantina altına alındığı ve hastalığın yayılımını önlemek amacıyla ülke genelinde kapsamlı tedbirler alındığı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Veteriner Dairesi

Şap hastalığı salgın teyidi ve alınan koruyucu tedbirler

İskele İlçesine bağlı Boğaziçi (Lapetos) köyünde bulunan bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde şap hastalığı salgın şüphesi, 13.12.2025 tarihinde Veteriner Dairesine bildirilmiştir. Bildirimin ardından işletmeye acilen intikal eden resmi veteriner hekimler tarafından gerekli klinik muayeneler yapılmış ve laboratuvar incelemeleri başlatılmış ve ön teşhis yapılmıştır.

Teşhisin doğrulanması amacı ile alınan numuneler, 14.12.2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Şap Enstitüsüne gönderilmiştir. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda etkenin şap hastalığı SAT 1 serotipi olduğu tespit edilmiştir.

Şap hastalığı salgınının teyit edilmesi üzerine, Acil Eylem Planı yürürlüğe konulmuştur.

Karantina ve bölgesel tedbirler

Hastalığın tespit edildiği işletme merkez alınarak, Boğaziçi Hayvancılık Bölgesi esas olmak üzere 3 km yarıçaplı alan karantina altına alınmıştır. Karantina tedbirleri kapsamında bölgeye giriş ve çıkışlar sınırlandırılmıştır.

Aşağıda belirtilen yerleşimler Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir:

Boğaziçi

Akova

Sınırüstü

Aygün

Koruma alanında alınan tedbirler

Koruma alanında tam karantina uygulanması,

Sığır, koyun, keçi ve domuzların meraya çıkarılmasının ve işletme dışına alınmasının yasaklanması,

Koruma alanındaki tüm hayvancılık işletmelerinde fiziksel karantina tedbirlerinin uygulanması,

Karantina bölgesine yalnızca resmi denetim ve izinle giriş yapılması.

Kurumsal organizasyon ve kriz yönetimi

Acil Eylem Planı kapsamında, Veteriner Sağlık Komitesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplanmış; hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

Merkezi Kriz Masası ve

Yerel Kriz Masası oluşturularak ilgili tüm kurum ve kuruluşlar sürece dâhil edilmiştir.

Alınan tüm kararlar, Hayvan Sağlığı Yasası ve Şap Hastalığı Tedbirleri Tüzüğü hükümleri doğrultusunda uygulanmaktadır.

Ülke genelinde alınan tedbirler

Ülke genelinde tüm damızlık hayvan hareketlerinin bir ay süreyle durdurulması,

Karantina bölgesi dışında kalan işletmelerden yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde kesim amaçlı hayvan sevkine izin verilmesi,

Hayvancılık işletmelerine zorunlu olmayan insan ve araç giriş çıkışlarının durdurulması,

Zorunlu süt toplama faaliyetlerinin etkin dezenfeksiyon tedbirleri uygulanarak yürütülmesi,

Tüm hayvancılık işletmelerinde ve hayvancılık bölgelerinde dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması,

Yem tedarik araçlarının işletmelere giriş ve çıkışlarında zorunlu dezenfeksiyon uygulanması,

Tüm mezbahalarda giriş ve çıkış noktalarında dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması.

Kamuoyuna önemle duyurulur

Şap hastalığı; çift tırnaklı hayvanlarda görülen, son derece bulaşıcı ve ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalıktır. Üreticilerimizin, hayvanlarında şap hastalığına ait belirtileri gözlemlemeleri halinde gecikmeksizin ilgili Veteriner Dairesine bildirimde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.

Hastalığın yayılımının önlenmesi ve hayvancılık sektörünün korunması amacıyla alınan tüm tedbirlere titizlikle uyulması, kamu sağlığı ve hayvan sağlığı açısından zorunludur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şap hastalığı ve biyogüvenlik tedbirleri hakkında daha detaylı bilgi, ilgili Veteriner Kaza Dairelerinden veya aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilendirici broşürlerden temin edilebilir:

http://veteriner.gov.ct.tr/Üreticiler

Üreticiler, hayvanlarında yukarıda belirtilen semptomlara benzer bulgular gözlemlediklerinde derhal ilgili Veteriner Dairelerine bildirimde bulunmalıdır. Erken bildirim, hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve hayvancılık sektörünü korumak açısından hayati önem taşımaktadır.

Veteriner Daireleri iletişim bilgileri:

Girne Veteriner Dairesi: 0392-8152110

Güzelyurt Veteriner Dairesi: 0392-7142925

Lefkoşa Veteriner Dairesi: 0392-2253551

İskele Veteriner Dairesi: 0392-3712575

Geçitkale Veteriner Dairesi: 0392-3733326

Gazimağusa Veteriner Dairesi: 0392-3665335

Vadili Veteriner Dairesi: 0392-3977551

Ziyamet Veteriner Dairesi: 0392-3812106