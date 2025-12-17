Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) spor alanında işbirliği yapma yönünde önemli bir adım attı.

İki partinin Spor Komiteleri, geçtiğimiz günlerde CTP Lefkoşa İlçe Binası’nda kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

İki heyet, toplumlar arasında işbirliğini ve empatiyi teşvik edebilecek bir alan olan spor konusunda işbirliğine duyulan ihtiyacı teyit etti. Toplantıda, önümüzdeki dönemde Kıbrıs’taki toplumları bir araya getirecek spor etkinlikleri ve faaliyetleri düzenlenmesi yönünde görüşler ortaya konuldu.

CTP ve AKEL Spor Komiteleri, iki parti yönetimi tarafından daha önce alınan ‘ortak çalışma grupları oluşturma’ kararı çerçevesinde, mevcut çalışma gruplarına ek olarak bir ‘Ortak Spor Çalışma Grubu’ oluşturma konusunda da uzlaşıya vardı. CTP-AKEL Ortak Spor Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını yakın bir gelecekte yapması planlanıyor.