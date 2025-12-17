Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Fransa’da Avrupa yakalama müzekkeresi çerçevesinde, KKTC’de yatırımları bulunan bir kişinin Güney Kıbrıs’a iade edilmesi talebinin reddedildiğini açıkladı.

Erhürman paylaşımında, Fransa mahkemesinin ülkemizde yatırımları olan kişi için iade talebini, Avrupa hukukunun KKTC sınırları içerisinde uygulanmaması veya askıda olması gerekçesiyle reddettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ta mülkiyet sorunlarının kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı başlığından biri olduğunu belirterek, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çözüme kadar mülkiyet taleplerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirmek için kurulmuş etkili bir iç hukuk yolu olduğunu ifade etti.

Erhürman'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Mülkiyet ile ilgili Avrupa yakalama müzekkereleri konusunda, Fransa'da, bir süreden beri takip ettiğimiz ve beklediğimiz bir gelişme yaşandı.

Fransa mahkemesi, Avrupa hukukunun ülkemiz sınırları içerisinde uygulanmaması/askıda olması gerekçesiyle, ülkemizde yatırımları olan ve Avrupa yakalama müzekkeresi çerçevesinde güney Kıbrıs'a iade edilmesi istenen bir kişinin iadesine ilişkin talebi reddetti.

Hep söylediğimiz gibi, Kıbrıs'ta mülkiyet sorunu kapsamlı çözüm müzakerelerinin altı başlığından biridir. Taşınmaz Mal Komisyonu da çözüme kadarki evrede mülkiyet hakkına ilişkin taleplerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilmesi için kurulmuş etkili bir iç hukuk yoludur.

Çözümsüzlükten kaynaklanan sorunların bedelini tek tek kişilere ödetmeye kalkışmak ve Kıbrıs sorununun bir parçası olan mülkiyet sorununu kişilerin bireysel eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bir sorunmuş gibi ele almak hiçbir biçimde doğru değildir.

Dileğim, yeni dönemde, ihtiyaç duyulan çözüm iklimini olumsuz etkileyen bu tip yaklaşımların sergilenmemesi ve ve yerlerini güven artırıcı ve çözüm odaklı yaklaşımlara terk etmesidir"