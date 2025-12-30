-ÖZEL HABER-

Bir yıl daha geride kalırken, 2025 toplumsal hafızada farklı duygularla yerini aldı. Krizler, depremler, savaşlar ve artan hayat pahalılığıyla geride kalan 2025, toplumun hafızasında ağır izler bırakırken; vatandaşlar 2026’ya umutla umutsuzluk arasında, temkinli beklentilerle girmeye hazırlanıyor.

Gündem Kıbrıs Gazetesine konuşan vatandaşlar, 2025 yılını değerlendirdi…

Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, depremler, savaşlar ve siyasi gelişmeler birçok kişi için yılın en belirgin başlıkları olurken; kimi vatandaşlar açısından 2025 kişisel anlamda iyileşmenin, toparlanmanın ve güzel anıların yılı oldu.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen umut etmeye devam edenler olduğu gibi, geleceğe dair kaygılarını açıkça dile getirenler de var.

2026’nın kapıda olduğu bu günlerde vatandaşlar, geride bıraktıkları yılı değerlendirirken, yeni yıla dair beklentilerini ve temennilerini paylaştı.

Vatandaşlar ne dedi?

Nalan Şen: Bana göre 2025 yılı ekonomik krizin ve depremlerin gölgesinde geçti. Evet çok kötü bir yıl diyemeyiz ancak bu iki etken yıl boyunca KKTC başta olmak üzere tüm insanlığı etkilemiştir diye düşünmekteyim. Yeni yıldan ise umutlu olmak istiyorum. Yeni bir Cumhurbaşkanımız var, umut dolduk. Umarım 2026 güzel bir yıl olur.

Hatice Azizoğlu: 2025 Yılına ekonomik krizin ve pahalılığın damga vurduğunu düşünmekteyim. Dövizin bu denli yükseldiği, krizin derinleştiği ve alım gücünün bu kadar düştüğü bir yıl daha olmamıştır. Bunların hepsi günlük yaşantılarımızı ve planlarımızı da etkiledi. 2024 zordu, 2025 daha zor oldu, gidişat 2026 yılının daha zor olacağını gösteriyor. Umutlu olmak istiyorum ama bu şartlarda pek de olumlu konuşamıyorum.

Ali Göl: 2025 Yılı bana göre depremlerin gölgesinde geçti. 2023 Yılında büyük bir Maraş depremi yaşandı. Yıkım büyük oldu, kayıplar çok oldu. Onun etkisini 2024 yılında yaşadık hala yaşıyoruz. Bunun yanında Türkiye de dahil KKTC’de de sismik hareketliliğin artması bana göre 2025 yılında en çok etkilendiğimiz konu oldu. Bunun dışında 2025 güzel geçti diye düşünüyorum, kötü hatırladığım bir yıl olmayacak.

Gökhan Tufansoy: 2025 Yılında ben hayatın bittiğini gördüm. Ben Kıbrıslıyım ancak yıllardır Londra’da yaşıyorum. Londra bitmiş durumda. Ülkemize dönmeyi düşündük ancak bu hayat pahalılığı ve fiyatlar karşısında bunu da yapamayacağımızı anladık. İnanın bana Kuzey Kıbrıs Londra’dan bile daha pahalı. Benim hiç umudum yok.

Sevim Albayrak: Hayat pahalılığının yarattığı ekonomik kriz, ülkede artan kazalar ve buna bağlı ölümler, dünya genelinde savaşlar, yıkımlar ve depremler… Ben 2025 yılının tüm bunların gölgesinde geçtiğine inanıyorum. Daha iyi olabilirdik. 2026’dan umutluyum, umarım özelde KKTC genelde ise tüm dünyada daha güzel bir yıl olur.

Şaziye Düşünmez: 2025 Yılım hep rahatsızlıklarla geçti ama çok şükür yeniden dünyaya geldim. Her şey çok güzel şimdi, çok şükür Allah’ıma. Ben hep umutluydum, hala umutluyum. Umut her şey için gerekli. Yaşam için umut vardır. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Her şeyin hayırlısını versin. Çünkü çok kötü zamanlardan geçiyoruz, güvensiz bir ortam, düzensiz bir hayat.

Sema Arslantaş: Kendi özelimde 2025 hafızamda güzel bir yıl olarak kalacak. Bu yıl çok da hızlı geçti gibi geliyor bana. Ancak dünya geneline baktığımızda dış olaylardan fazlaca etkilendiğimizi söylemek isterim. İsrail-Filistin savaşı, Gazze’de binlerce kişinin ölmesi, depremler, felaketler kayıplar ciddi anlamda beni çok üzdü. Burkuluyoruz ama iyi olmak da zorundayız.

Mahmut Nezipoğlu: 2025 Yılı benim için güzel geçti, 2025 yılı benim hafızama güzel bir yıl olarak kazınacak. 2026 yılı da daha güzel geçecektir. Devletimiz başımızda var olduğu sürece her şey daha iyiye daha güzele evrilecektir.

Murat Kahraman: Ben Kıbrıslı değilim, Türkiye’de yaşıyorum size Türkiye açısından cevap verebilirim. Türkiye açısından bakarsak ekonomik krizin derinleşmesi ve siyasi operasyonlar 2025 yılına damgasını vurdu. Ben 2025’ten aklımda kalacak olanların özellikle bu ikisi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle İstanbul Belediyesi üzerinden CHP’ye yapılan baskılar ve insan hakları ihlallerinin üst mertebelere ulaşması. Yaşam mücadelesi veriyoruz, ben 37 yıllık öğretmenim, bir sürü krizler yaşadık. Tansu Çiller’in krizini yaşadık, Mesut Yılmaz döneminde, Demirel zamanında. Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği ve halkın bu derece sessiz kaldığı bir dönemde yok Türkiye’de. Türkiye’de yaşam koşullarının ağırlaşması, siyasi koşulların ağırlaşması özellikle gençlere yapılan operasyonlar ülkeyi son derece kötü etkiliyor ve tabi biz vatandaşları.

Mine Salman: 2025 Kendi özelimde iyi bir yıl olarak geçerken genele baktığımda ise oldukça olumsuz düşünüyorum. Ben Türkiye’den geldim. Dünya genelinde süren güç operasyonları ve savaşlar, Türkiye’de yargı bağımsızlığının yok oluşu ve adaletin tükenişi bunun yanında bir de gelir adaletsizliği. Bu durumlar 2025 yılının bana göre unutulmayanlarıdır. Gidişatımızı iyi görmüyorum ama 2026’dan da umutlu olmak istiyorum.