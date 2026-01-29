Dünyanın en prestijli gıda fuarlarından biri olan Gulfood 2026, bu yıl da sektörün önde gelen markalarını Dubai’de buluşturdu. Fuarda yer alan Akgöl Dairies – Akgöl Sütçülük, peynir çeşitleriyle uluslararası ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Dubai Exhibition Center – South Hall 7’deki 38-3 numaralı standında yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Akgöl Dairies (Akgöl Sütçülük), ürünlerinin lezzetini ve üretim anlayışını farklı coğrafyalardan gelen sektör profesyonelleriyle paylaştı. Fuarda gerçekleştirilen tadımlar ve birebir görüşmeler, markanın global pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Akgöl Dairies Direktörleri Ruhsan Yolsal ve Salahi Yolsal, Gulfood 2026’nın kendileri için yalnızca bir fuar değil; markanın uluslararası arenada tanıtıldığı, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan önemli bir platform olduğunu vurguladı. Fuardan alınan olumlu geri bildirimler ve kurulan yeni bağlantıların, markanın doğru stratejiyle yoluna devam ettiğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Akgöl Dairies – Akgöl Sütçülük, Gulfood 2026’da edindiği deneyimle birlikte, yeni pazarlar ve yeni lezzetlerle global büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.