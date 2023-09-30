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Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, dün gece 23.30 sıralarında O.K'nin (E-55) kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Rum Yönetimi bölgesinden izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş avokado meyvesi bulundu.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerinde dün 09.30 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 paket sigara tespit edilerek emare alındı.

Lefkoşa'da çöpte çok sayıda ilaç

Lefkoşa'da çöpte çok sayıda ilaç

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