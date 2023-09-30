Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerinde dün 09.30 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 paket sigara tespit edilerek emare alındı.
Polis açıklamasında bahse konu işyeri işletmecisi Ş.D'nin (E-44) tutuklandığı kaydedildi.
-Kermiya'da kaçak avokadolar polis kontrolüne takıldı
Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, dün gece 23.30 sıralarında O.K'nin (E-55) kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Rum Yönetimi bölgesinden izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş avokado meyvesi bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.