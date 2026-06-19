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Soruşturma devam ediyor.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, İ.A. 16 Haziran 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Şahsın, söz konusu para cezasını yasal süre içerisinde ödemeden yurt dışına çıkış yapması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’ye giriş yapan İ.A. (E-44)’nın tasarrufunda bulunan bavul içerisindeki muhtelif elektronik ürünleri gümrüğe beyan etmediği gerekçesiyle kendisine para cezası kesildi.

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