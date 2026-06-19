Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Eski Anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin yan tarafında iki ayrı bölgede yangın meydana geldi.

Muhtemelen rüzgârın etkisiyle elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 60 dönümlük arazi içerisinde bulunan toplam 61 adet rulo balya, su hortumu ve top hâlindeki damlama lastikleri yanarak zarar gördü.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında ise Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir yapı marketin dış kısmında yangın çıktı. Yangın sonucu sulama hortumları zarar görürken, alevlerin binanın içerisine sirayet etmesiyle ahşap merdiven basamakları, 15 adet el arabası tekerleği, muhtelif sayıda ampul, işçi ayakkabıları, sprey boyalar, silikonlar, elektrik kablo kanalları ve kapı kasası yanarak zarar gördü. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan 19 Haziran 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun güneyinde bulunan bir tarla içerisinde yangın meydana geldi. Traktör ve arkasına bağlı beyler ile tarla içerisinde rulo balya bağlandığı sırada, beylere ait rulmanların sıkışması sonucu çıkan yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında 1 adet rulo balya ile söz konusu beyler yanarak zarar gördü.

Her üç olayla ilgili soruşturma devam ediyor.